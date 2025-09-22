The Swiss voice in the world since 1935
Schweiz stoppt vorerst Arbeiten am Sachplan für Cargo Sous Terrain

Keystone-SDA

Der Bund, die Standortkantone und die Stadt Zürich setzen die weiteren Arbeiten am Projekt Cargo Sous Terrain für eine unterirdische Gütertransportanlage vorerst aus. Der Grund dafür seien unerfüllte Voraussetzungen.

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
1 Minute

(Keystone-SDA) Für den Bau der ersten Etappe einer unterirdischen Anlage seien verschiedene Grundvoraussetzungen derzeit nicht erfüllt, hiess es vom Bundesamt für Verkehr (BAV) in einer Mitteilung vom Montag. Insbesondere sei die im Gesetz vorgesehene vollständige private Finanzierung bislang nicht gesichert. Dies bestätigte nun eine externe Untersuchung.

Aus diesem Grund haben der Bund und die Standortkantone beschlossen, die weiteren Arbeiten am Sachplan vorerst auszusetzen. Sobald die offenen Punkte geklärt sind, können die Arbeiten wieder aufgenommen werden, betonte das BAV in der Mitteilung.

Bereits Anfang September hatte Cargo Sous Terrain kommuniziert, dass sich das Projekt unter den aktuellen rechtlichen Bedingungen nicht betriebswirtschaftlich umsetzen lässt.

Debatte
Gastgeber/Gastgeberin Katy Romy

Gibt es eine E-ID im Land, wo Sie wohnen? Welche Vorteile sehen Sie darin – oder welche Befürchtungen löst es bei Ihnen aus?

Teilen Sie Ihre Erfahrungen: Hat Ihr Wohnsitzland bereits eine E-ID eingeführt? Erleichtert sie Ihnen den Alltag?

Gastgeber/Gastgeberin Benjamin von Wyl

Vertrauen Sie, dass Ihr Land gegen Demokratiefeinde standhält?

Demokratien werden herausgefordert von innen und aussen. Wie schätzen Sie die Institutionen Ihres Landes ein?

Gastgeber/Gastgeberin Dominique Soguel

Was bringen Atomabkommen angesichts der jüngsten Ereignisse auf der Welt?

Russland, Ukraine, Nordkorea, Israel, Iran. Was bringen Atomabkommen, wenn sie missachtet werden?

