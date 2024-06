Schweiz und USA tauschen künftig gegenseitig Finanzdaten aus

(Keystone-SDA) Die Schweiz und die USA tauschen voraussichtlich ab 2027 gegenseitig Finanzdaten aus. Am Donnerstag haben beide Seiten in Bern ein entsprechendes neues Fatca-Abkommen unterzeichnet. Heute liefert lediglich die Schweiz Daten an die USA.

Der “Foreign Account Tax Compliance Act” (Fatca) ist eine US-Regelung, die seit Anfang 2014 für alle Länder weltweit gilt. Sie verlangt von ausländischen Finanzinstituten, den US-Steuerbehörden Informationen über US-Konten weiterzugeben oder eine Steuer zu erheben.

Heute liefert die Schweiz Angaben zu Finanzkonten an die USA, erhält aber von jenseits des Atlantiks keine Daten. Mit dem ab 2027 angewendeten automatischen Informationsaustausch wird die Schweiz weiterhin liefern, aber neu auch Angaben der USA bekommen.