Schweizer ICT-Branche blickt optimistisch auf 2026

Keystone-SDA

Die Schweizer Informations- und Kommunikationstechnologie-Branche (ICT) startet zuversichtlich ins Jahr 2026. Der vom Branchenverband Swico erhobene ICT Index ist im ersten Quartal deutlich gestiegen und signalisiert eine spürbare Stimmungsaufhellung.

(Keystone-SDA) Konkret legte der Index gegenüber dem Vorquartal um 11,7 Punkte auf 113,9 Punkte zu, wie Swico am Mittwoch mitteilte. Damit verzeichnete der Indikator den stärksten Quartalsanstieg seit Mitte 2021. Nach mehreren Quartalen mit rückläufiger Tendenz zeichnet sich somit eine klare Gegenbewegung ab.

Getragen wird die positive Entwicklung von der weiterhin hohen Nachfrage nach Digitalisierung, Cloud-Lösungen und Künstlicher Intelligenz. Gleichzeitig bleibt der Druck in einzelnen Segmenten hoch: Im Bereich Consumer Electronics lasten Margen- und Wettbewerbsdruck auf der Entwicklung, während Imaging, Printing und Finishing weiterhin deutlich unter der Wachstumsschwelle verharrt.

Insgesamt blickt die Branche trotz eines anhaltend anspruchsvollen wirtschaftlichen und geopolitischen Umfelds optimistisch nach vorne. Entscheidend für 2026 werde sein, Künstliche Intelligenz produktiv in bestehende Geschäftsprozesse zu integrieren und gezielt in qualifizierte Fachkräfte zu investieren, betont der Branchenverband.

Der Swico ICT Index misst alle drei Monate die Konjunkturentwicklung der Schweizer Digitalisierer in den Branchen ICT, Consumer Electronics und Imaging/Printing/Finishing. Dabei steht ein Wert von über 100 Punkten für eine positive Stimmung.