Schweizer Konsumenten bleiben zurückhaltend

Keystone-SDA

Die Stimmung der Schweizer Konsumenten hat sich im Juli im Vergleich zum entsprechenden Monat des Vorjahres kaum verändert. Gleichzeitig blicken sie wenig optimistisch auf die weitere Wirtschaftsentwicklung.

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
1 Minute

(Keystone-SDA) Im Juli sank der vom Staatssekretariat für Wirtschaft (Seco) berechnete Index zur Konsumentenstimmung im Jahresvergleich um 0,4 Punkte auf minus 32,8 Punkten.

Auch zum Vormonat hat sich die Stimmung wieder minim eingetrübt. Im Juni waren es minus 32,2 Punkte. Im April war die Stimmung vor allem auch aufgrund der Handelsstreitigkeiten mit den USA auf minus 42,4 gefallen, seitdem war es wieder spürbar aufwärts gegangen.

Über den Vorjahreswerten lagen laut der Mitteilung vom Freitag vor allem die Teilindizes «Vergangene finanzielle Lage», «Erwartete finanzielle Lage» und «Zeitpunkt für grössere Anschaffungen». Hingegen notiert der Bereich «Erwartete Wirtschaftsentwicklung» deutlich unter dem Niveau des Vorjahres.

Der Index der Konsumentenstimmung wird monatlich veröffentlicht auf Basis einer Umfrage des Seco. Daten werden seit 1972 erhoben. Im Unterschied zu vielen gängigen Konjunkturindikatoren bezieht sich die Konsumentenstimmung auf die privaten Haushalte.

Wie sehen Sie die Zukunft Ihres Kontinents?

Manche Weltregionen leben mit einem Zukunftsversprechen – es gehe stetig aufwärts. Wie sieht das aber in Realität aus?

Länger leben: Was denken Sie über den Longevity-Trend?

Der Longevity-Markt boomt, auch dank Fortschritten in der Wissenschaft. Was halten Sie von der Idee, die menschliche Lebensspanne deutlich zu verlängern?

Leben Sie als Auslandschweizer:in in Neuseeland, Israel, Singapur oder Brunei? Stellen Sie Ihrem Botschafter eine Frage!

Was wollten Sie schon immer einmal von Ihrem Botschafter wissen? Welche Themen beschäftigen Sie in Ihrem Alltag als Auslandschweizer:in? 

