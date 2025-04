Schweizer Leitindex SMI vorbörslich tief im Minus

Keystone-SDA

Die Kurslawine an den Aktienbörsen in Asien ist am Montag weitergegangen. Der von US-Präsident Donald Trump losgetretene Handelskrieg sorgt für einen Ausverkauf. Der Schweizer Leitindex SMI dürfte laut Berechnungen von Experten gegen zwei Prozent nachgeben.

(Keystone-SDA) In der vergangenen Woche hatte der SMI bereits mehr als neun Prozent verloren. Das noch vor kurzem zweistellige Kursplus seit Jahresanfang war damit praktisch ausradiert. Nun dürfte es einem klaren Minus weichen. Grund dafür ist die Sorge, dass wegen des Zollstreits die Inflation steigen und die Wirtschaft in eine Rezession stürzen könnte.

«Die Rezessionsgefahr ist deutlich gestiegen», kommentiert der Broker IG. Zahlreiche Strategen wie etwa die von JPMorgan erhöhen in ihren Modellen denn auch die Wahrscheinlichkeit, dass es zu einem wirtschaftlichen Abschwung kommt.

Auch für den deutschen Dax oder den britischen FTSE 100 indiziert der Broker gegen 6.35 Uhr weitere Verluste. So wird der Dax um mehr als vier und der britische FTSE100 rund 2,5 Prozent tiefer gestellt. Aber auch für die US-Aktien werden Verluste zwischen 3 und 5 Prozent erwartet.

Die Börsen in China reagierten ebenfalls mit stark fallenden Kursen. Der Shanghai Composite Index bricht um mehr als sechs, der Hongkonger Hang Seng Index gar um über zehn und der japanische Nikkei um fast sieben Prozent ein. Die Börsen in China waren am Freitag allerdings wegen eines Feiertags geschlossen. Damit könnte ein Teil des dortigen Einbruchs auch noch ein gewisses Nachholen bedeuten, meint ein Händler.

In der Vorwoche hatte Trump starke Zollerhöhungen angekündigt. Das Ausmass des Rundumschlags überforderte die Märkte schlichtweg – die erste Verkaufswelle am Donnerstag über den grossen Teich. Am Freitag dann meldete sich Peking zu Wort und verhängte Zölle auf Waren aus den USA in Höhe von 34 Prozent.