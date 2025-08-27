The Swiss voice in the world since 1935
Eidgenössische Wahlen 2027: Nehmen Sie an unserer grossen Umfrage teil

Parlamentarier im Nationalratssaal.
Das Schweizer Parlament beginnt im Oktober die zweite Hälfte der Legislaturperiode 2023–2027. Keystone / Lukas Lehmann


Zwei Jahre vor den nächsten eidgenössischen Wahlen zieht die SRG zusammen mit dem Forschungsinstitut Sotomo eine Zwischenbilanz zu den politischen Kräfteverhältnissen im Land. Die Ergebnisse dieses Wahlbarometers werden im Oktober veröffentlicht.

2 Minuten

Bei den Wahlen 2023 hatte die SVP im Nationalrat mit einem Gewinn von neun Sitzen stark zugelegt. Die SP gewann zwei Sitze im Nationalrat und die Mitte einen. Zu den Verlierern gehörten die FDP (-1) sowie insbesondere die Grünen (-5) und die Grünliberalen (-6). Im Ständerat konnte die Mitte ihre Position als stärkste Partei mit zwei zusätzlichen Sitzen festigen.

Unterdessen hat die Rückkehr von Donald Trump ins Weisse Haus die politische Weltlage spürbar verändert – auch mit Folgen für die Schweiz, wie die jüngst verhängten US-Zölle gezeigt haben. Internationale Krisen, insbesondere in der Ukraine und in Gaza, beschäftigen die Weltgemeinschaft weiterhin, ebenso die Umweltfragen. Welche Auswirkungen haben diese Entwicklungen auf die eidgenössischen Wahlen 2027?

Welche Partei würden Sie heute wählen? Was sind für Sie die grössten politischen Herausforderungen? Und wie beurteilen Sie die politische Arbeit des Parlaments und des Bundesrats? Sagen Sie uns Ihre Meinung!

Hier gelangen Sie zur UmfrageExterner Link

Die Teilnahme an der Befragung ist anonym. Ihre Antworten werden vertraulich behandelt. Das Ausfüllen dauert rund zehn Minuten.

Gastgeber/Gastgeberin Giannis Mavris

Wie sehen Sie die Zukunft Ihres Kontinents?

Manche Weltregionen leben mit einem Zukunftsversprechen – es gehe stetig aufwärts. Wie sieht das aber in Realität aus?

Gastgeber/Gastgeberin Giannis Mavris

Erwarten Sie Veränderungen in Ihrem Leben aufgrund der neuen Handelsregeln, die von den USA eingeführt wurden?

Wie könnte sich die Zollpolitik der USA Ihrer Meinung nach auf Ihr Leben auswirken? Teilen Sie uns Ihre Meinung mit.

