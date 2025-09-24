The Swiss voice in the world since 1935
Schweizer Sport-Stars treten an zum Super-Zehnkampf

Schwingerkönige, Leichtathletinnen, Snowboard-Cracks und Rollstuhlsportler in einem Wettkampf-Topf: Das bietet der Super-Zehnkampf der Schweizer Sporthilfe, der am 31. Oktober in der Arena des Zürcher Hallenstadions zum 45. Mal stattfinden wird.

(Keystone-SDA) Dass Nino Schurter sein Mountainbike beherrscht wie kaum jemand sonst, dass Schwingerkönig Armon Orlik seine Gegner im Sägemehl-Rund auf den Rücken legt, dass Sprinterin Salomé Kora loslegen kann wie eine Rakete, weiss man. Aber wie meistern sie zusammen mit weiteren Sport-Stars ganz neue Herausforderungen in zum Teil verrückten Plauschdisziplinen?

Davon kann man sich am 31. Oktober im Zürcher Hallenstadion überzeugen, wie die Schweizer Sporthilfe Mittwoch mitteilte. Aushängeschilder der Sportszene werden mit aufstrebenden Newcomerinnen und Newcomer aus den verschiedensten Disziplinen in Vierergruppen gegeneinander antreten. Gecoacht werden sie von Altstars wie Kugelstoss-Weltmeister Werner Günthör oder Kunstturner Donghua Li.

Debatte
Gastgeber/Gastgeberin Katy Romy

Gibt es eine E-ID im Land, wo Sie wohnen? Welche Vorteile sehen Sie darin – oder welche Befürchtungen löst es bei Ihnen aus?

Teilen Sie Ihre Erfahrungen: Hat Ihr Wohnsitzland bereits eine E-ID eingeführt? Erleichtert sie Ihnen den Alltag?

Debatte
Gastgeber/Gastgeberin Benjamin von Wyl

Vertrauen Sie, dass Ihr Land gegen Demokratiefeinde standhält?

Demokratien werden herausgefordert von innen und aussen. Wie schätzen Sie die Institutionen Ihres Landes ein?

Debatte
Gastgeber/Gastgeberin Dominique Soguel

Was bringen Atomabkommen angesichts der jüngsten Ereignisse auf der Welt?

Russland, Ukraine, Nordkorea, Israel, Iran. Was bringen Atomabkommen, wenn sie missachtet werden?

