Schweizer Sport-Stars treten an zum Super-Zehnkampf
Schwingerkönige, Leichtathletinnen, Snowboard-Cracks und Rollstuhlsportler in einem Wettkampf-Topf: Das bietet der Super-Zehnkampf der Schweizer Sporthilfe, der am 31. Oktober in der Arena des Zürcher Hallenstadions zum 45. Mal stattfinden wird.
(Keystone-SDA) Dass Nino Schurter sein Mountainbike beherrscht wie kaum jemand sonst, dass Schwingerkönig Armon Orlik seine Gegner im Sägemehl-Rund auf den Rücken legt, dass Sprinterin Salomé Kora loslegen kann wie eine Rakete, weiss man. Aber wie meistern sie zusammen mit weiteren Sport-Stars ganz neue Herausforderungen in zum Teil verrückten Plauschdisziplinen?
Davon kann man sich am 31. Oktober im Zürcher Hallenstadion überzeugen, wie die Schweizer Sporthilfe Mittwoch mitteilte. Aushängeschilder der Sportszene werden mit aufstrebenden Newcomerinnen und Newcomer aus den verschiedensten Disziplinen in Vierergruppen gegeneinander antreten. Gecoacht werden sie von Altstars wie Kugelstoss-Weltmeister Werner Günthör oder Kunstturner Donghua Li.