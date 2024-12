Schweizer Tänzer Yves Cueni ist im Film «Wicked» zu sehen

Keystone-SDA

Der Schweizer Tänzer Yves Cueni ist in der Verfilmung des Broadway-Musicals "Wicked" zu sehen. Das riesige Filmset haute den 32-Jährigen um, wie Cueni zu "Blick" sagte.

(Keystone-SDA) «So etwas Aufwendiges habe ich in meiner Karriere noch nie gesehen», sagt der Cueni in der Donnerstagsausgabe von «Blick». «Sie haben eine riesige, eigene Welt etwa zwei Stunden von London entfernt aufgebaut», erinnert sich der Tänzer an das Filmset.

Doch auch in zauberhafter Kulisse, bleibt die Arbeit ein Knochenjob. «Zum Frühstück reiste ich an, irgendwann in der Nacht ging ich wieder heim.» Die Choreografie sei mit verschiedenen Kameraeinstellungen «immer und immer wieder» wiederholt worden. Zeit für eine Pause blieb nicht. Zu sehen sei Cueni zu Beginn der siebenminütigen Nummer «One Short Day», schrieb «Blick». Tanzend husche er über die Leinwand.

Der Zürcher stand demnach bereits mit den Sängerinnen Rita Ora, Helene Fischer und Kylie Minogue auf der Bühne. Mit Minogue gehe er nächstes Jahr auf Tournee. «Auch wenn der ‹Wicked›-Dreh toll war, lebe ich für die Bühne», sagt der Zürcher.

Der US-Filmverband National Board of Review kürte «Wicked» zum besten Film des Jahres 2024. Regisseur Jon M. Chu wurde zum besten Filmemacher gekürt, zudem würdigte der Verband die Zusammenarbeit der Hauptdarstellerinnen Ariana Grande und Cynthia Erivo mit einem Sonderpreis.