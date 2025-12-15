Schwerer Verkehrsunfall in Bern

Keystone-SDA

Im Westen der Stadt Bern ist es am Montagnachmittag zu einem schweren Verkehrsunfall gekommen. Zu möglichen Verletzten oder Todesopfern konnte die Berner Kantonspolizei auf Anfrage noch keine Angaben machen.

(Keystone-SDA) Der Unfall ereignete sich auf der Murtenstrasse in der Nähe der Kehrichtverbrennungsanlage. Die Murtenstrasse musste im Unfallbereich zwischen der Bremgartenstrasse und der Neuen Murtenstrasse in beiden Fahrtrichtungen gesperrt werden. Der Verkehr wird umgeleitet.