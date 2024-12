Selbstfahrender Shuttlebus soll Flughafen-Mitarbeitende chauffieren

Keystone-SDA

Der Flughafen Zürich will einen selbstfahrenden Shuttlebus für Mitarbeitende der am Flughafen tätigen Unternehmen testen. Zur Vorbereitung kurvt in den nächsten Tagen auf dem Flughafengelände ein so genanntes Robotaxi für die Kartierung der Strecke herum.

(Keystone-SDA) Der selbstfahrende Shuttlebus, der den Betrieb in den nächsten Monaten aufnehmen soll, heisst Robobus und wird Platz für bis zu neun Personen bieten, wie die Flughafen Zürich AG am Donnerstag mitteilte. Der Robobus, der am Flughafen Zürich zum Einsatz kommen wird, wurde bereits im Pariser Strassenverkehr erfolgreich getestet, heisst es.

Die vorgesehene Strecke sei durch ihre klare Trennung vom Flugbetrieb ideal für den ersten Einsatz automatisierter Fahrzeuge und biete optimale Testbedingungen. Ausserdem erleichterten die regelmässigen Fahrten den Mitarbeitenden Arbeitswege innerhalb des Flughafengeländes.

Sicherheitsfahrer am Anfang dabei

In der Anfangsphase wird ein Sicherheitsfahrer an Bord sein, um das System zu überwachen. Je nach Erkenntnissen würden in einem nächsten Schritt fernüberwachte Fahrten getestet – stets unter strenger Kontrolle eines Fernbetriebszentrums am Flughafen.

Für dieses Pilotprojekt arbeitet die Flughafen Zürich AG laut Mitteilung eng mit dem Swiss Transit Lab (STL) zusammen. Im Rahmen einer Ausschreibung fiel die Wahl des Technologie-Anbieters auf das Unternehmen WeRide – ein «Branchenführer im Bereich des automatisierten Fahrens», heisst es in der Medienmitteilung.

Das Pilotprojekt ermögliche es, wichtige Erkenntnisse für den Einsatz autonomer Technologien zu gewinnen und ein umfassendes Regelwerk für den sicheren und effizienten Betrieb selbstfahrender Fahrzeuge zu entwickeln.