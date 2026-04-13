Selbstunfall blockiert die Autobahn A22 bei Liestal

Keystone-SDA

Ein 24-jähriger Lenker ist am Sonntagabend auf der Autobahn A22 bei Liestal in eine Leitplanke geprallt und hat sich leicht verletzt. Die A22 war bis bis in die frühen Morgenstunden gesperrt, wie die Kantonspolizei Basel-Landschaft am Montag mitteilte.

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(Keystone-SDA) Der Autofahrer fuhr mutmasslich zu schnell und verlor dabei die Kontrolle über sein Fahrzeug. Das Auto schleuderte kurz nach 18.20 Uhr auf die Gegenfahrbahn, kollidierte mit der Leitplanke und kam zum Stillstand, wie es im Communiqué heisst.

Der 24-Jährige konnte sein Auto selbständig verlassen. Die Sanität brachte ihn vorsorglich zur Kontrolle ins Spital. Am Auto entstand erheblicher Sachschaden.

Bei diesem Unfall liefen Flüssigkeiten auf die Fahrbahn aus. Es handelte sich dabei vor allem um Kühlflüssigkeiten aus dem verunfallten Auto, wie die Kantonspolizei auf Anfrage der Nachrichtenagentur Keystone-SDA präzisierte. Zudem wurde die Sicherheitseinrichtung auf der Autobahn erheblich beschädigt.

Für die Sachverhaltsaufnahme wie auch für die Reinigungs-, Bergungs- und Instandstellungsarbeiten blieb die A22 bis in die frühen Morgenstunden gesperrt. Dabei waren die Feuerwehr und das Amt für Umweltschutz und Energie im Einsatz.