Selenskyj verleiht Polens Präsident Duda Orden der Freiheit

Keystone-SDA

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hat seinen polnischen Kollegen Andrzej Duda bei dessen Abschiedsbesuch in Kiew mit dem Orden der Freiheit ausgezeichnet. Gewürdigt werden damit Dudas "bedeutende persönliche Verdienste" zur Stärkung der polnisch-ukrainischen Zusammenarbeit und der Unterstützung der Souveränität und territorialen Integrität der Ukraine, hiess es in einem Erlass der Präsidialverwaltung in Kiew.

2 Minuten

(Keystone-SDA) «Andrzej stand seit den ersten Tages des Kriegs an der Seite der Ukraine – immer Seite an Seite, ein zuverlässiger und ein wahrer Freund», schrieb Selenskyj auf X über sein Treffen mit Duda. Sie sprachen demnach über die Beziehungen ihrer Länder, die Sicherheitslage in der Region und mögliche Entscheidungen auf EU-Ebene und in Abstimmung mit Nato-Partnern.

Das Treffen fand am ukrainischen Tag der Verfassung statt. Dudas Amtszeit endet am 6. August.

Duda war Samstagmorgen zu einem öffentlich nicht angekündigten Besuch in Kiew eingetroffen. Wie auf seinem X-Account veröffentlichte Fotos und Videos zeigen, wurde Duda zunächst von Aussenminister Andrij Sybiha empfangen und legte dann gemeinsam mit Selenskyj Kränze an einer Gedenkmauer für im Abwehrkampf gegen Russland gefallene ukrainische Soldaten nieder.

Duda hat immer wieder die Ukraine besucht, um dem angegriffenen Land demonstrative Solidarität zu demonstrieren. Die polnische Nachrichtenagentur PAP zitierte Aussenminister Sybiha mit einem auf dessen Social-Media-Kanal veröffentlichtem Dank an Duda. Er und das polnische Volk hätten stets «echte Solidarität mit der Ukraine gezeigt».

Polen gilt seit Beginn der russischen Invasion in der Ukraine im Februar 2022 als einer der wichtigsten Unterstützer des Nachbarlands. Der Flughafen Rzeszow-Jasionka im Südosten Polens und die von dort in die nahe Ukraine führende Bahnlinie sind zudem ein wichtiger Transportweg für europäische und amerikanische Militärgüter für die Ukraine.