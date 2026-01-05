Sergio Mattarella reist für Crans-Montanta-Gedenktag in die Schweiz

Keystone-SDA

Italiens Präsident Sergio Mattarella wird voraussichtlich am kommenden Freitag in der Schweiz an einer Gedenkzeremonie für die Opfer des Unglücks von Crans-Montana teilnehmen. Das erfuhr die Nachrichtenagentur ANSA aus diplomatischen Kreisen.

(Keystone-SDA) Bei dem Brand in der Bar «Le Constellation» in der Silvensternacht kamen insgesamt 40 Menschen ums Leben, darunter auch sechs Italienische Staatsangehörige. Am für den kommenden Freitag geplanten Gedenkanlass zu Ehren der Verstorbenen und Verletzten von Crans-Montana wird auch der französische Staatspräsident Emmanuel Macron teilnehmen.

Man plane diesen Tag gemeinsam mit den Schweizer Kirchen, sagte Bundespräsident Guy Parmelin zuletzt. Um 14 Uhr sollen am Freitag in der ganzen Schweiz die Kirchenglocken läuten. Dem nationalen Trauertag werde «bewusst eine internationale Dimension verliehen», teilte das Eidgenössische Departement für auswärtige Angelegenheiten (EDA) auf Anfrage von Keystone-SDA dazu mit.