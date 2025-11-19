Service-citoyen- und Erbschaftssteuer-Initiative fallen durch

Bei der eidgenössischen Abstimmung Ende November dürften sowohl die Service-citoyen-Initiative als auch die Erbschaftssteuer-Initiative der Juso deutlich durchfallen. In der zweiten Umfragewelle von SRG und "20 Minuten"/Tamedia stiegen die Nein-Anteile.

(Keystone-SDA) In den ersten Umfragen vom Oktober hielten sich Befürworter- und Gegnerschaft der Initiative «Für eine engagierte Schweiz (Service-citoyen-Initiative)» noch die Waage. Wäre am 8. November abgestimmt worden, hätten neu aber 64 Prozent den Dienst für alle abgelehnt, wie die SRG am Mittwoch mitteilte. Damit verlor der Ja-Anteil 18 Prozentpunkte.

Die zweite Umfragewelle von «20 Minuten»/Tamedia vom 12. und 13. November kommt zum gleichen Schluss. Die Service-citoyen-Initiative wollten demnach 70 Prozent ablehnen.

Die Juso-Volksinitiative «Für eine soziale Klimapolitik – steuerlich gerecht finanziert (Initiative für eine Zukunft)» wollten gemäss der SRG 68 Prozent ablehnen. Die Gegnerschaft wuchs um 11 Prozentpunkte. Bei «20 Minuten/Tamedia belief sich die Ablehnung auf 75 Prozent.