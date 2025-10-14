Sicherheitsausgaben für Jüdisches Museum in Basel verlängert

Keystone-SDA

Das Jüdische Museum Schweiz in Basel erhält bis 2027 jährlich weiterhin 85'000 Franken für Sicherheit und Bewachung. Dies hat die Basler Regierung im Angesicht der andauernden Krisensituation im Nahen Osten entschieden, wie sie am Dienstag mitteilte.

(Keystone-SDA) Die Mittel wurden im April 2024 für das vergangene Jahr budgetiert, wie es heisst. Nun habe die Regierung die Massnahme auch für die restliche Dauer des Staatsbeitrags verlängert. Entsprechende Beträge seien in den Budgets eingestellt.

Das Jüdische Museum Schweiz ist das erste seine Art im deutschsprachigen Raum und hat erst am Dienstagmorgen seine Neueröffnung an seinem neuen Standort an der Vesalgasse in Basel am 30. November angekündigt.