Silberner Löwe der Theater-Biennale in Venedig für Ursina Lardi

Keystone-SDA

Die Schauspielerin Ursina Lardi hat den Silbernen Löwen der Theater-Biennale 2025 in Venedig gewonnen. Die gebürtige Bündnerin wurde 2017 bereits mit dem Hans-Reinhart-Ring geehrt. Der Goldene Löwe ging an Elizabeth LeCompte, Gründerin der Wooster Group.

2 Minuten

(Keystone-SDA) «Radikalität und Einfühlungsvermögen»: Mit diesen Worten charakterisierte der US-amerikanische Schauspieler Willem Dafoe seine Kollegin Ursina Lardi aus dem Bündnerland. Heute lebt sie in Berlin und arbeitet für das Theater, den Film und das Fernsehen.

«In allen Figuren, die sie verkörpert hat – von Wedekinds Lulu bis zu Einar Schleefs Salome, von Fassbinders Maria Braun bis zu Tschechows Ljuba und vielen anderen – hatte Ursina Lardi die unendliche Anmut und das schmerzhafte Bewusstsein, jede einzelne Zeile, jede Nuance klassischer oder zeitgenössischer Texte mit grosser Menschlichkeit zu durchdringen», sagte Defoe, künstlerischer Direktor des Departements Theater bei der Biennale.

Lardi ist seit 2012 Mitglied beim Ensemble der Berliner Schaubühne. Erstmals trat sie dort 2004 auf, als Gräfin von Geschwitz in «Lulu» in der Regie von Thomas Ostermeier. Darüber hinaus ist sie auf zahlreichen deutschsprachigen Bühnen aufgetreten. 2020 debütierte sie an den Salzburger Festspielen. 2017 erhielt sie mit dem Hans-Reinhart-Ring die höchste Theaterauszeichnung in der Schweiz.

Bereits 2014 wurde Lardi mit dem Schweizer Filmpreis als beste Darstellerin ausgezeichnet, für ihre Rolle der Lena im Film «Traumland» (2014) von Petra Volpe. Geboren wurde Ursina Lardi 1970 in Samedan. Aufgewachsen ist sie italienischsprachig in Poschiavo.

Die Verleihung der Löwen in Venedig findet im Rahmen des 53. Internationalen Theaterfestivals (31.5.-15.6.) statt: LeCompte erhält den Goldenen Löwen am Sonntag, den 1. Juni; Lardi wird den Silbernen Löwen am Samstag, den 14. Juni entgegennehmen.