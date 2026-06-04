Simona Caminada übernimmt das Ruder bei RTR

Keystone-SDA

Der Verwaltungsrat der SRG hat Simona Caminada einstimmig zur neuen Direktorin von Radiotelevisiun Svizra Rumantscha (RTR) und in die Geschäftsleitung der SRG gewählt. Sie tritt ihre neue Funktion am 1. September an.

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(Keystone-SDA) Mit der Wahl von Simona Caminada als neue RTR-Direktorin ist die Geschäftsleitung der SRG unter der Führung von Generaldirektorin Susanne Wille gemäss einer Mitteilung von Donnerstag nun komplett. Caminada folgt auf Nicolas Pernet, der am 1. April seine Stelle als Direktor Angebot der SRG antrat.

Simona Caminada ist seit bald 15 Jahren in verschiedenen Funktionen für die SRG tätig, darunter seit Sommer 2022 als Italien-Korrespondentin in Rom.

Ihre Karriere startete die 39-jährige Bündnerin bei der rätoromanischen Tageszeitung «La Quotidiana», gefolgt von einem Stage bei der SRG-Regionaleinheit RTR. 2012 schloss sie ihr Studium an der Universität Hamburg mit einem Master in Journalismus ab, der auf einen Bachelorabschluss an der Universität Zürich in Publizistik-, Kommunikations- und Filmwissenschaften folgte. Sie ist verheiratet, hat ein Kind und wohnt mit ihrer Familie ab Sommer 2026 in Chur.

«Ich will RTR gemeinsam mit meinem zukünftigen Team zu einem modernen, digitalen Leitmedium für alle Rätoromaninnen und Rätoromanen weiterentwickeln. RTR ist die Stimme und das Gesicht der SRG in Graubünden, und das soll auch für kommende Generationen so bleiben», lässt sich Caminada in einer Mitteilung zitieren.

Sie hält weiter fest: «Damit wir unseren Platz als relevante Regionaleinheit langfristig sichern, werden wir RTR im direkten Austausch mit dem Publikum, der Politik und den Institutionen in Graubünden voranbringen und die Brücken zu den regionalen privaten Medienanbietern weiter ausbauen.»