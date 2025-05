SIX ernennt Tomas Kindler definitiv zum Börsenchef

Keystone-SDA

Der Verwaltungsrat der Börsenbetreiberin SIX hat Tomas Kindler definitiv zum Börsenchef ernannt. Zudem ziehen zwei neue Mitglieder in die Geschäftsleitung ein.

(Keystone-SDA) Per 1. Juni wird Tomas Kindler offiziell Börsenchef und Mitglied der Geschäftsleitung, wie SIX am Donnerstag mitteilte. Seit Anfang des Jahres hat er das Amt bereits interimistisch inne, nachdem Bjørn Sibbern per Anfang 2025 zum neuen CEO ernannt worden war.

Davor war Kindler als Head Operating Office Exchanges bei der SIX tätig und war dabei für den Betrieb wie auch das Change Management verantwortlich. Er ist seit 2011 bei der Börse tätig und bekleidete seither mehrere Führungspositionen.

Ebenfalls zum 1. Juni wird Rafael Moral Santiago zum Head Securities Services und GL-Mitglied ernannt. Er tritt die Nachfolge von José Manuel Ortiz, der die Funktion bisher interimistisch ausübte und in seine Funktion als Head Clearing and Repo Operations zurückkehrt.

Rafael Moral Santiago kommt von der HSBC in Hongkong, wo er zuletzt als Global Head of Country Management Securities Services tätig war. Dabei war er für die regionale Strategie und Koordination der Wertpapierdienstleistungen der Bank in allen lokalen Märkten verantwortlich. Bei der HSBC bekleidete er mehrere Führungspositionen in Hongkong und London. Davor war er auch zehn Jahre bei der Deutschen Bank in Deutschland, den Vereinigten Staaten und Singapur tätig.

In die Geschäftsleitung rückt zudem die Rechtschefin Fabienne-Anne Rehulka auf. Bereits zum 1. April wurde sie befördert, heisst es weiter. Bisher war sie Mitglied der erweiterten Geschäftsleitung. Sie arbeitet seit Juni 2024 bei der SIX. Sie verfüge über mehr als 20 Jahre Erfahrung im Bereich Recht und Regulierung.

«Mit den heutigen Ernennungen verfügen wir über eine starke und ausgewogene Konzernleitung, um SIX voranzubringen», lässt sich SIX-Chef Sibbern in der Mitteilung zitieren.