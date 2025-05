SIX-VR-Präsident Thomas Wellauer tritt 2026 zurück

Keystone-SDA

Bei der Schweizer Börse SIX kommt es im kommenden Jahr zu einem Wechsel an der Spitze des Verwaltungsrats. So wird Verwaltungsratspräsident Thomas Wellauer an der Generalversammlung 2026 nicht mehr zur Wiederwahl antreten.

(Keystone-SDA) Dies teilte die Börsenbetreiberin am Mittwoch mit. Thomas Wellauer hatte das Präsidium im Jahr 2020 übernommen. Unter seiner Führung habe die SIX die Wachstumsstrategie konsequent umgesetzt und dabei die Ertragskraft erheblich verbessert, so die Meldung.

Auch die Erneuerung des Managementteams – neun der zehn Mitglieder der Konzernleitung wurden seit 2020 ernannt – falle in seine Amtszeit. Die Suche nach einem Nachfolger sei eingeleitet, hiess es weiter. Bis zur Übergabe bleibe Wellauer weiterhin voll aktiv.