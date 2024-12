Ski-Star Justin Murisier trägt bei Rennen pinke Slips

Keystone-SDA

Der Schweizer Skifahrer Justin Murisier trägt bei seinen Rennen einen pinken Slip unter dem Ski-Anzug. Von seinen Kollegen ist der 32-Jährige Unterwalliser dafür schon oft hochgenommen worden.

2 Minuten

(Keystone-SDA) Den Tipp, in Slips zu fahren, erhielt der frischgebackene Weltcup-Rennen-Sieger 2018 von seinem Zimmerkollegen Didier Défago. «Ich habe meine breiten Unterhosen getragen und er Slips», sagte Murisier in einem Interview mit dem «Tagesanzeiger» vom Donnerstag. Défago sagte ihm, es sei viel besser in engen Unterhosen. Es gebe keine Wülste mehr an den Seiten.

Die Slalomfahrer Marc Rochat und Luca Aerni schenkten ihm daraufhin einen pinken Slip, diesen trage er auch. Die Vorstellung, sich als waghalsiger Abfahrer in dieser Unterwäsche die Pisten hinunterzustürzen, gefalle ihm.

Murisier gilt als «bunter Hund». Zusammen mit Slalomfahrer Daniel Yule verkleidete er sich als Dragqueen und nahm bei einem Spass-Slalom teil. Es sei ihm egal, was die Leute im kleinen Dorf Bruson VS denken, wo er wohnt.

Murisier sorgt oft für die gute Stimmung im Schweizer Skiteam. «Ich mag es, wenn die Stimmung locker ist», sagt er. «Wir sind so viele Tage im Jahr zusammen unterwegs. Dass wir viel lachen, ist für mich wichtig, schliesslich leben wir nur einmal.» Der Walliser biete seinen Teamkollegen auch genügend Möglichkeiten, um über ihn zu lachen. Murisier ist Schlafwandler. Einmal soll er im österreichischen Saalbach splitternackt im Gang des Hotels aufgewacht sein, hiess es im Artikel.