Skirennfahrerin Joana Hählen und ihr Freund sind verlobt

Keystone-SDA

Skirennfahrerin Joana Hählen und ihr Freund haben sich verlobt. Für sie war es "das einfachste Ja", wie die 33-Jährige zu einem Foto schreibt, auf dem sie ihren Verlobungsring zeigt.

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
1 Minute

(Keystone-SDA) Vor 8,5 Jahren haben sich die Bernerin und ihr Freund ineinander verliebt. Nun sagten sie sich an jenem Ort, an dem damals ihre Herzen erstmals höher schlugen, Ja zu einem Leben miteinander. «Sonnenuntergang und Vollmond», schreibt Hählen unter Fotos von sich und ihrem Partner, die sie am Sonntag auf Instagram veröffentlichte. «Blick» berichtete zuerst über die Verlobung.

Die Sportwelt, insbesondere die Ski-Welt, reagiert sogleich mit Gratulationen auf die freudige Nachricht. Beachvolleyballerin Anouk Vergé-Dépré gratuliert «von Herzen». Teamkolleginnen von Hählen, wie etwa Corinne Suter und Jasmine Flury, kommentieren den Beitrag mit einem roten Herz. Michelle Gisins Partner, der italienische Skirennfahrer Luca De Aliprandini, freut sich ebenso wie die Italienerin Elena Curtoni und die Österreicherin Stephanie Venier über «das einfachste Ja» von Hählen.

