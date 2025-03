Skitourengänger stürzt im Wallis in den Tod

Keystone-SDA

Ein 53-jähriger Skitourengänger ist am Mittwochmittag am Mont Dolent in Orsières VS abgestürzt und ums Leben gekommen. Der Unfall geschah beim Aufstieg auf einer Höhe von 3800 Meter über Meer. Der Verunglückte war mit einem weiteren Alpinisten unterwegs.

(Keystone-SDA) Die Unfallursache war am Donnerstag noch ungeklärt und eine Untersuchung lief, wie die Kantonspolizei mitteilte. Die beiden Skitourengänger befanden sich kurz vor dem Gipfel.

Die Rettungskräfte der Kantonalen Walliser Rettungsorganisation rückten mit zwei Helikoptern der Air-Glaciers aus. Sie konnten nur noch den Tod des Schweizers feststellen.