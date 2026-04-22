Skyguide hebt Einschränkungen nach System-Update wieder auf

Keystone-SDA

Das technische Problem beim Kontrollzentrum der Flugsicherung Skyguide in Dübendorf ZH ist behoben. Nach Angaben einer Sprecherin vom Mittwochnachmittag stellte ein Update an alle betroffenen Arbeitspositionen die Systeme wieder her.

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(Keystone-SDA) Die vorsorglich eingeführten Kapazitätsbeschränkungen konnten ebenfalls aufgehoben werden, wie es auf Anfrage der Nachrichtenagentur Keystone-SDA hiess.

Die Ursache des technischen Problems im Kontrollzentrum in Dübendorf betraf ein System an der Schnittstelle zwischen Luftstrassen- und Anflugkontrolle, das die Fluglotsen bei der Führung ankommender Flugzeuge unterstützt, wie es hiess. Darum zeigte das System Flüge mit grösseren Verspätungen nicht mehr zuverlässig an.

Wegen der Bise sei die Kapazität am Flughafen Zürich ohnehin reduziert gewesen, teilte die Sprecherin weiter mit. Deshalb habe das technische Problem kaum zu zusätzlichen Verspätungen geführt.

Die wetterbedingten Einschränkungen können andauern, solange die Bisenlage herrscht – diese hätten jedoch mit dem technischen Vorfall nichts zu tun.