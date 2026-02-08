The Swiss voice in the world since 1935
Snowboarder stirbt im Berner Oberland nach Kollision mit Absperrung

Keystone-SDA

Ein 40-jähriger Snowboardfahrer ist am Samstag im Skigebiet Saanersloch im Berner Oberland tödlich verunfallt. Der Mann kollidierte aus noch ungeklärten Gründen mit einer Absperrung und verstarb trotz sofortiger Rettungsmassnahmen noch am Unfallort.

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
1 Minute

(Keystone-SDA) Der Unfall ereignete sich kurz nach 10.35 Uhr, wie die Berner Kantonspolizei am Sonntag mitteilte. Der Mann war demnach auf einer markierten Piste von der Bergstation Saanersloch in Richtung Zwischenstation unterwegs, als er in der Region Horrengraben mit der Absperrung kollidierte.

Nach dem anschliessenden Sturz blieb der Snowboarder regungslos liegen. Seine Begleitpersonen sowie weitere Ersthelfer leisteten Erste Hilfe und alarmierten die Rettungskräfte. Beim Verstorbenen handelt es sich laut dem Communiqué um einen Schweizer aus dem Kanton Freiburg. Der Unfallhergang ist Gegenstand von Ermittlungen.

