So viele Frauen wie noch nie an der Patrouille des Glaciers

Keystone-SDA

Am kommenden Montag startet im Wallis das traditionelle Skitourenrennen Patrouille des Glaciers. An der diesjährigen Ausgabe beteiligen sich 1376 Teams mit insgesamt rund 5500 Skibergsteigerinnen und Skibergsteigern. Noch nie nahmen so viele Frauen am Anlass teil.

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(Keystone-SDA) Die Teams messen sich vom 13. bis zum 19. April auf zwei Strecken: Die kurze Route der Patrouille des Glaciers (PdG) führt von Arolla nach Verbier über 29,6 Kilometer mit 2200 Höhenmetern. Die lange Strecke verläuft von Zermatt nach Verbier und umfasst 57,5 Kilometer sowie 4386 Höhenmeter.

Anlässlich einer Medienkonferenz am Mittwoch in Arolla zeigte sich PdG-Kommandant, Brigadier Yves Charrière, besonders erfreut über die Rekordbeteiligung bei den Frauen: Insgesamt 112 reine Frauenpatrouillen stehen am Start. Zudem nehme die Zahl gemischter sowie militärischer Teams weiter zu.

Mit der Olympiasiegerin Marianne Fatton und dem Gesamtweltcupsieger Rémi Bonnet stehen zwei frühere Gewinner der Patrouille des Glaciers am Start der grossen Strecke. Ebenfalls angekündigt haben sich die Europameisterschafts-Medaillengewinner Caroline Ulrich und Aurélien Gay sowie Jon Kistler, Olympia-Silbermedaillengewinner in der Mixed-Staffel.

Die Patrouille des Glaciers geht auf die Grenzbesetzung im Zweiten Weltkrieg zurück und fand 1943 zum ersten Mal statt. Mit dem alpinen Rennen, das alle zwei Jahre stattfindet, sollten die Ausdauer und Widerstandskraft der Soldaten getestet werden. Für die Organisation des Anlasses werden rund 900 Militärangehörige im Einsatz stehen.