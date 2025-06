So viele Mai-Hotelgäste in Basel wie seit 90 Jahren nicht mehr

Keystone-SDA

Die Basler Hotels zählen für den ESC- Mai 150'854 Übernachtungen. Es entspricht einem Anstieg von 8,4 Prozent gegenüber dem Mai des Vorjahres. Seit 1934 wurden in einem Mai noch nie so viele Übernachtungen registriert, wie das Statistische Amt am Dienstag mitteilte.

(Keystone-SDA) Während der Austragung des Eurovision Song Contest (ESC) vom 10. bis 17. Mai gab es 40’414 Logiernächte in der Stadt. Dies entspricht einer durchschnittlichen Netto-Zimmerauslastung von 77 Prozent. Am höchsten war die Auslastung am Tag des ESC-Finales am 17. Mai mit 89 Prozent, am tiefsten am Tag danach mit 42 Prozent.

Ende Mai waren 62 Hotelbetriebe für Gäste geöffnet. Im Monatsdurchschnitt waren die Zimmer zu 70 Prozent ausgelastet, was 10 Prozentpunkte mehr sind als im Vorjahr, wie es im Communiqué heisst.

Der Mai verzeichnete 22 Prozent mehr Logiernächte als der Vormonat April. Inlandgäste buchten 60’871 Übernachtungen, Besucherinnen und Besucher aus dem Ausland 89’983, wie es im Communiqué heisst.

Nebst dem ESC lockten im Mai auch die internationale Biotechnologie-Konferenz Swiss Biotech Day, das Europäische Jugendchor-Festival und die Messe Fantasy Basel zahlreiche Gäste in die Stadt.