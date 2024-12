SoftwareOne will Crayon Group übernehmen

Keystone-SDA

SoftwareOne will den norwegischen IT-Berater Crayon Group kaufen. Die Gründungsaktionäre von SoftwareOne und Crayon unterstützen den Deal.

(Keystone-SDA) Die Spatzen pfiffen es schon von den Dächern, nun ist es auch offiziell. SoftwareOne will Crayon übernehmen, wie das Unternehmen am Donnerstag mitteilte.

SoftwareOne bietet den Crayon-Aktionäre 0,8233 neue Aktien von SoftwareOne und 69 norwegische Kronen in bar je Crayon-Aktie an. Dies entspricht einem Angebotswert von 144 Kronen je Aktie. Zur Finanzierung will SoftwareOne bis zu 72 Millionen neue Aktien schaffen und plant eine Überbrückungsfinanzierung in Höhe von 700 Millionen Franken.

Das Angebot beruhe auf einer Bewertung von Crayon über 172,50 norwegische Kronen je Aktie, was einer Prämie von 36 Prozent entspricht. SoftwareOne wiederum legt bei der Aktientauschkomponente eine Bewertung von 10 Franken zu Grunde, was einem Prämie von 38 Prozent wäre, heisst es weiter.

Grosse Synergien

Mit dem Zusammenschluss wollen die Unternehmen Synergien realisieren. Die laufenden Kosten sollen in den kommenden 18 Monaten um 80 bis 100 Millionen Franken gesenkt werden.

Das fusionierte Unternehmen soll auf einem Umsatz von 1,6 Milliarden Franken kommen und in 70 Ländern präsent sein. Rund 13’000 Mitarbeitende werden für die Firma arbeiten.

Die Gründungsaktionäre von SoftwareOne und Crayon haben bereits ihre Zustimmung zum Deal gegeben. Sie halten 29 beziehungsweise 5 Prozente des jeweiligen Aktienkapitals. Die SoftwareOne Gründungsaktionäre haben sich bereits verpflichtet an der GV für den Deal zu stimmen und die von Crayon wollen ihre Aktien im Rahmen des Angebots andienen.

SoftwareOne war schon einmal im Jahr 2018 bei Crayon eingestiegen. 2022 hatte SoftwareOne seine Beteiligung jedoch grösstenteils wieder verkauft.