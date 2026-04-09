Sohn verletzt Vater in Winterthur mit Messer schwer

Keystone-SDA

Ein 33-jähriger Mann hat am Mittwochvormittag in Winterthur seinen Vater bei einer Auseinandersetzung schwer verletzt. Die Polizei nahm den Tatverdächtigen noch vor Ort fest.

1 Minute

(Keystone-SDA) Ein Streit zwischen den beiden Schweizern eskalierte am Mittwoch kurz nach 11 Uhr in der Wohnung des Vaters, wie die Kantonspolizei Zürich am Donnerstagnachmittag mitteilte. Der Sohn soll dabei mit einem Messer auf den 66-Jährigen eingestochen haben.

Rettungskräfte brachten das schwer verletzte Opfer in ein Spital. Der mutmassliche Täter wurde von der Stadtpolizei Winterthur festgenommen.

Ermittlungen zum Motiv laufen

Die genauen Hintergründe und das Motiv der Tat sind derzeit noch unklar. Die Kantonspolizei hat zusammen mit der Staatsanwaltschaft die Untersuchungen zum Tathergang aufgenommen.

Spezialisten des Forensischen Instituts Zürich sicherten am Tatort Spurenmaterial. Für den beschuldigten Sohn wurde beim Zwangsmassnahmengericht Untersuchungshaft beantragt.