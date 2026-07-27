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Solidarität mit Opfern sexualisierter Gewalt in Untersiggenthal

Keystone-SDA

Auf dem Dorfplatz in Untersiggenthal AG haben am Montagabend rund 400 Personen ihre Solidarität mit den Opfern von sexualisierter Gewalt durch einen Ex-Politiker bekundet. Es wurde mehr Opferschutz gefordert.

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
1 Minute

(Keystone-SDA) Die bewilligte Solidaritätskundgebung vor dem Gemeindehaus organisierten die SP Frauen Aargau und wurde von weiteren Gruppen unterstützt. Anwesend waren viele jüngere und ältere Frauen, auch Männer jeden Alters waren dabei.

Die Kundgebung fand in Untersiggenthal im Bezirk Baden statt, da der angeklagte 57-jährige Schweizer und ehemalige SVP-Grossrat in dieser Gemeinde gewohnt hatte. Er soll die Straftaten an drei Frauen in seinem Wohnhaus verübt haben. Seit drei Jahren sitzt er in Untersuchungshaft.

Die Teilnehmenden der Mahnwache wollten ihre Solidarität mit den Opfern bekunden. Sie forderten eine umfassende und transparente Aufarbeitung der Geschehnisse. Der Opferschutz müsse gestärkt werden.

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