The Swiss voice in the world since 1935
Demokratie
Top Stories
Alle Beiträge anzeigen
Schweizer Demokratie
Newsletter
Siehe alle Newsletter
Schweizer:innen im Ausland
Top Stories
Alle Beiträge anzeigen
Schweiz verbunden

Solothurn: Mittlere Krankenkassenprämie steigt um 4,4 Prozent

Keystone-SDA

Im Kanton Solothurn steigt die mittlere Krankenkassenprämie 2026 über alle Altersklassen inklusive Wahlfranchisen und Modelle im Vergleich zum laufenden Jahr gleich stark wie im Schweizer Durchschnitt. Die Prämie erhöht sich um 4,4 Prozent auf 393,50 Franken.

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
1 Minute

(Keystone-SDA) Diese Prämie liegt um 20 Rappen über dem Schweizer Mittelwert von 393,30 Franken. Das geht aus den am Dienstag veröffentlichten Unterlagen des Bundesamts für Gesundheit (BAG) hervor.

Für Solothurner Erwachsende ab 26 Jahren steigt die Monatsprämie 2026 für die obligatorische Krankenversicherung inklusive Wahlfranchisen und Modelle um durchschnittlich 4,6 Prozent oder 20,40 Franken auf 466,70 Franken.

Für junge Erwachsene im Alter von 19 bis 25 Jahren erhöht sich die Prämie um 4,7 Prozent oder 14.30 Franken auf 318,90 Franken. Für Kinder bis 18 Jahre steigt die Prämie um 5,5 Prozent oder 6,10 Franken auf 118,50 Franken.

Im laufenden Jahr war die durchschnittliche Krankenkassenprämie über alle Altersklassen im Kanton Solothurn um 5,8 Prozent gestiegen. Im Vorjahr betrug der Anstieg 8,7 Prozent.

Beliebte Artikel

Meistdiskutiert

Mehr

Debatte
Gastgeber/Gastgeberin Katy Romy

Gibt es eine E-ID im Land, wo Sie wohnen? Welche Vorteile sehen Sie darin – oder welche Befürchtungen löst es bei Ihnen aus?

Teilen Sie Ihre Erfahrungen: Hat Ihr Wohnsitzland bereits eine E-ID eingeführt? Erleichtert sie Ihnen den Alltag?

Nehmen Sie an der Diskussion teil
27 Likes
37 Kommentare
Diskussion anzeigen

Mehr

Debatte
Gastgeber/Gastgeberin Benjamin von Wyl

Vertrauen Sie, dass Ihr Land gegen Demokratiefeinde standhält?

Demokratien werden herausgefordert von innen und aussen. Wie schätzen Sie die Institutionen Ihres Landes ein?

Nehmen Sie an der Diskussion teil
4 Likes
36 Kommentare
Diskussion anzeigen

Mehr

Debatte
Gastgeber/Gastgeberin Dominique Soguel

Was bringen Atomabkommen angesichts der jüngsten Ereignisse auf der Welt?

Russland, Ukraine, Nordkorea, Israel, Iran. Was bringen Atomabkommen, wenn sie missachtet werden?

Nehmen Sie an der Diskussion teil
4 Likes
13 Kommentare
Diskussion anzeigen
Weitere Debatten

SWI swissinfo.ch - Zweigniederlassung der Schweizerischen Radio- und Fernsehgesellschaft

SWI swissinfo.ch - Zweigniederlassung der Schweizerischen Radio- und Fernsehgesellschaft