Solothurn: Mittlere Krankenkassenprämie steigt um 4,4 Prozent
Im Kanton Solothurn steigt die mittlere Krankenkassenprämie 2026 über alle Altersklassen inklusive Wahlfranchisen und Modelle im Vergleich zum laufenden Jahr gleich stark wie im Schweizer Durchschnitt. Die Prämie erhöht sich um 4,4 Prozent auf 393,50 Franken.
(Keystone-SDA) Diese Prämie liegt um 20 Rappen über dem Schweizer Mittelwert von 393,30 Franken. Das geht aus den am Dienstag veröffentlichten Unterlagen des Bundesamts für Gesundheit (BAG) hervor.
Für Solothurner Erwachsende ab 26 Jahren steigt die Monatsprämie 2026 für die obligatorische Krankenversicherung inklusive Wahlfranchisen und Modelle um durchschnittlich 4,6 Prozent oder 20,40 Franken auf 466,70 Franken.
Für junge Erwachsene im Alter von 19 bis 25 Jahren erhöht sich die Prämie um 4,7 Prozent oder 14.30 Franken auf 318,90 Franken. Für Kinder bis 18 Jahre steigt die Prämie um 5,5 Prozent oder 6,10 Franken auf 118,50 Franken.
Im laufenden Jahr war die durchschnittliche Krankenkassenprämie über alle Altersklassen im Kanton Solothurn um 5,8 Prozent gestiegen. Im Vorjahr betrug der Anstieg 8,7 Prozent.