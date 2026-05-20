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Solothurner Regierungsrat will Einkommenssteuer senken

Keystone-SDA

Die Einwohnerinnen und Einwohner des Kantons Solothurn sollen in einigen Jahren weniger Steuern bezahlen müssen. Die Regierung plant eine umfassende Anpassung des Steuersystems.

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
1 Minute

(Keystone-SDA) Einerseits sollen ab 2030 die Einkommenssteuern gesenkt und andererseits die Vermögenssteuern erhöht werden, wie die Regierung am Mittwoch mitteilte.

Die Einkommenssteuern sind gemäss Regierung aktuell vergleichsweise hoch und schwächen den Standort Solothurn. Die tiefen Vermögenssteuern zeigten keine Wirkung. Die Regierung plant auch Anpassungen bei den Katasterwerten und bei den Grundstückgewinnsteuern.

Diese Massnahmen sollen alle Haushaltstypen entlasten, hiess es vonseiten Regierung weiter. Ziel dieser Steuerstrategie 2030 sei es, den Standort Solothurn attraktiver zu machen.

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