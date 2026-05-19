Somaliland errichtet Botschaft in Jerusalem

Keystone-SDA

Die Botschaft Somalilands soll in Jerusalem stehen. Das kündigte der Botschafter der international nur von Israel anerkannten Region, Mohamed Hagi, auf der Plattform X an. Somaliland hatte 1991 seine Unabhängigkeit von Somalia erklärt, wurde aber bis zum Dezember vergangenen Jahres von keinem Land anerkannt. Damals hatte Israel die muslimisch geprägte Region im Norden Somalias als unabhängigen Staat anerkannt. Mehrere regionale Mächte verurteilten Israels Schritt. Somalia lehnt die Anerkennung seiner abtrünnigen Region durch Israel entschieden ab.

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(Keystone-SDA) Israels Aussenminister Gideon Saar sprach auf X von einer wichtigen Entscheidung, die ein «bedeutender weiterer Schritt» bei der Stärkung der Beziehungen beider Länder sei. Somaliland sei damit das achte Land, das seine diplomatische Vertretung in Jerusalem haben werde.

Der völkerrechtliche Status von Jerusalem ist umstritten. Israel bezeichnet ganz Jerusalem als die «ewige Hauptstadt» des Landes, während die Palästinenser Anspruch auf Ost-Jerusalem als Hauptstadt eines zukünftigen palästinensischen Staates erheben.