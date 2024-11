Sonova will Arbeitsplätze von Zug nach Stäfa verlagern

Der Hörgerätehersteller Sonova will das sogenannte Corporate Audiological Care Team von Steinhausen im Kanton Zug an den Sonova-Hauptsitz im zürcherischen Stäfa verlegen.

(Keystone-SDA) Das Unternehmen bestätigte am Donnerstag auf Anfrage der Nachrichtenagentur AWP entsprechende Informationen des Portals «Inside Paradeplatz». Dies könne auch weitere Auswirkungen auf einige der heute in Steinhausen angesiedelten Arbeitsplätze haben, sagte ein Sonova-Sprecher gegenüber AWP. Die Behörden des Kantons Zug und die Mitarbeitenden in Steinhausen seien über die Pläne informiert worden. Derzeit befinde man sich in der Konsultationsphase.

«Es ist uns wichtig zu betonen, dass wir als globales Unternehmen nach operativer Effizienz streben, insbesondere angesichts der Herausforderungen, die der starke Schweizer Franken mit sich bringt», sagte der Sprecher.