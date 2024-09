Sophia Loren feiert heute ihren 90. Geburtstag

Keystone-SDA

3 Minuten

(Keystone-SDA) Kinolegende Sophia Loren feiert heute ihren 90. Geburtstag. «Meine Familie hält die Details vor mir geheim. Aber ich bin sicher, dass es viel Liebe geben wird, Gelächter, Musik und gutes Essen», sagte sie im «Corriere della Sera», so der «Blick».

«Die Schweiz ist und bleibt mein Zuhause», schwärmte die Diva über ihre Wahlheimat und fügte hinzu: «In Genf finde ich Freude in kleinen Dingen. Ich verbringe die Zeit mit Nachdenken, Lesen und Schreiben.» Schon seit den 1980er-Jahren lebt Loren wegen des schlechten Gesundheitszustands ihres Mannes Carlo Ponti meistens in ihrer Villa in Genf. 1981 wurde Genf ihr Hauptwohnsitz.

Verbundenheit zur Schweiz hat tiefe Wurzeln

Dass sie derart an der Schweiz hängt, hat nicht mit der Karriere, sondern mit ihr als Mutter zu tun. Loren und Ponti, der sie 1950 an der Miss-Rom Wahl entdeckt hat, heirateten 1957. Bis der ersehnte Nachwuchs kam, dauerte es lange. «Ich hatte mir Kinder gewünscht, seit ich 16 war. Carlo jr. bekam ich mit 34, Edoardo mit 38. Sie können sich vorstellen, wie ich gelitten habe», so die Diva. Nach zwei Fehlgeburten 1963 und 1967 wollte sie die Hoffnung schon aufgeben. Doch dann konsultierte sie Hubert de Watteville, damals Professor für Geburtshilfe und Gynäkologie an der Uni Genf. Er stellte bei ihr einen Östrogenmangel fest und behandelt sie erfolgreich. Sophia Lorens erster Sohn kam am 29. Dezember 1968 per Kaiserschnitt zur Welt. Vier Jahre später half ihr der Professor auch bei der Geburt von Edoardo. Letzterer wird später Regisseur, Carlo Ponti jr. Dirigent.

Der Weg hin zum Weltstar

Geboren 1934 als Sofia Villani Scicolone, wuchs Sophia Loren vaterlos in der Nähe von Neapel in ärmlichen Verhältnissen auf. Mit sechzehn eröffnete ihr die Teilnahme an einem Schönheitswettbewerb die Tür zur Weltkarriere. Ponti war vermögend und hatte Beziehungen. 1945 gründete er die Firma Lux Films, die er 1951 mit dem Unternehmen von Dino De Laurentiis (1919–2010) zusammenführte. Ponti produzierte in seinem Leben knapp 150 Filme, darunter Kino-Meilensteine wie «La Strada» 1954. Mit seiner Hilfe ging Loren 1957 nach Hollywood. Dort schaffte sie den Durchbruch mit der Komödie «Houseboat» an der Seite von Cary Grant (1904– 1986), der ihr einen Heiratsantrag machte. Doch Loren wählte Ponti und die Sicherheit. Es gab nur ein kleines Problem: Ponti war schon vermählt und hatte zwei Kinder. 1957 liess er sich in Mexiko zwar einvernehmlich von Giuliana Fiastri scheiden und heiratete Loren, in Italien wurde die Scheidung aber nicht anerkannt. Mit Fiastri nahmen Ponti und Loren schliesslich die französische Staatsbürgerschaft an und legalisierten dort 1966 Scheidung und neuerliche Heirat. Bereits mit 28 Jahren wurde Lorens Karriere erstmals gekrönt: Für das Kriegsdrama «Und dennoch leben sie» erhielt sie 1962 den Oscar als beste Hauptdarstellerin – 1991 folgte ein zweiter für ihr Lebenswerk. Loren spielte in mehr als 100 Filmen mit. Ihre bisher letzte Hauptrolle hatte sie 2020 in «Du hast das Leben vor dir» unter der Regie ihres Sohnes Edoardo, ihren bisher letzten Filmauftritt 2021 in «Was würde Sophia Loren tun?».