SP verabschiedet Positionspapier für mehr Inklusion

Keystone-SDA

Die SP hat am Parteitag am Samstag in Brig VS ein Positionspapier für mehr Inklusion verabschiedet. Mit dem Papier sollen die Rechte der 1,8 Millionen Menschen mit Behinderung in der Schweiz nachhaltig gestärkt werden.

1 Minute

(Keystone-SDA) Mit dem Positionspapier «Nicht über uns ohne uns. Inklusion Jetzt!» hält die SP fest, sich intern wie auch extern für die Inklusion von Menschen mit Behinderungen einzusetzen. Dazu gehören unter anderem umfassende Barrierefreiheit, ein selbstbestimmtes Leben mit ausreichender Assistenz und Schutz vor Gewalt und Diskriminierung.

«Nicht diese Menschen sind das Problem, sondern eine Gesellschaft, die diese Menschen ständig behindert und neue Barrieren in den Weg stellt», sagte Co-Präsidentin Mattea Meyer vor den Delegierten. Die SP stehe genau für das Gegenteil. Für eine gleichwertige und gleichberechtigte Teilnahme am Leben und an einem selbstbestimmten Leben.

Nach wie vor würden gegenüber Menschen mit Behinderungen zahlreiche Formen der Diskriminierung bestehen, hiess es am Parteitag. Dies, obschon 2004 das Behindertengleichstellungsgesetz in Kraft trat und sich die Schweiz 2014 mit der Ratifizierung der UNO-Behindertenrechtskonvention zu einer inklusiven Gesellschaft verpflichtet hat.