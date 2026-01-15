Spitalzentrum Biel beteiligt sich an regionaler Spitex

Das Spitalzentrum Biel übernimmt eine 33-Prozent-Beteiligung an der Spitex Biel-Bienne Regio AG (SBBR). Auf diese Weise solle die integrierte Versorgung in der Region gestärkt werden, heisst es in einem gemeinsamen Communiqué vom Donnerstag.

(Keystone-SDA) Ziel ist eine engere Zusammenarbeit bei Pflege und Betreuung. Geplant sind unter anderem ein Ausbau der palliativen Versorgung und die Entwicklung eines Hospital@Home-Modells. Dabei sollen Patientinnen und Patienten mit bestimmten Krankheitsbildern eine Spitalbehandlung zu Hause erhalten – medizinisch überwacht und pflegerisch betreut, aber ausserhalb der Klinik.

Die Kooperation soll zudem den Fachkräfteaustausch fördern und die Nachsorge nach ambulanten Eingriffen verbessern. Mit rund 200 Mitarbeitenden ist die SBBR die grösste öffentliche Spitex-Organisation in der Region.