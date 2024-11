Spitzenkoch Nenad Mlinarevic veröffentlicht sein erstes Kochbuch

Keystone-SDA

Schon früh hat sich gezeigt, dass er ein Meister seines Fachs wird. Im Alter von 14 Jahren schnupperte Nenad Mlinarevic im Dolder Waldhaus. Dann machte er dort seine Kochlehre. Jetzt hat der Sternekoch sein erstes Kochbuch veröffentlicht.

(Keystone-SDA) «Es sind Rezepte, die ich zu Hause koche. Ich wollte ein Buch machen, das die Leute zu Hause benutzen können», erzählt Mlinarevic im «SonntagsBlick». Es gebe auch eine Liste seiner Lieblingsfertigprodukte. Denn es gebe mittlerweile sehr viele gute Fertigprodukte, die man brauchen könne, um das Kochen zu erleichtern.

Aufgewachsen ist der 43-Jährige in Hottingen ZH. Sein Vater habe 20 Jahre beim Dolderbähnli gearbeitet. «Mein Vater kannte den Küchenchef vom Dolder Waldhaus, das es mittlerweile ja nicht mehr gibt. Er hat organisiert, dass ich dort schnuppern durfte», so Mlinarevic. Er betont, dass seine Eltern auch immer sehr gut gekocht haben.

Nach der Kochausbildung arbeitete er unter anderem bei Andreas Caminada im Schlosshotel Schauenstein im Bündnerland. 2010 begann Mlinarevic seine erste Stelle als Küchenchef im Neuen Blumenau in Lömmenschwil SG und erhielt seinen ersten Michelin-Stern und die Auszeichnung «Entdeckung des Jahres». Anschliessend kochte er im Park Hotel in Vitznau LU und erhielt sofort 2 Michelin-Sterne.

2017 begann der umtriebige Koch mit Pop-up-Gastronomie. Heute betreibt er mehrere Restaurants. Seine Rolle sei nun nicht mehr ausschliesslich an die Küche gebunden. Bei neuen Projekten stehe er aber jeden Tag in der Küche. «Wenn ich arbeite, dann arbeite ich neun Tage am Stück, von morgens bis abends, mit allen anderen. Ich bin als Erster dort und gehe als Letzter», so der Spitzenkoch. Er koche immer noch sehr gerne. Mlinarevic ist mit der Ex-Miss-Schweiz Fiona Hefti (44) zusammen.