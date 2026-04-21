Sprengstoffverdacht bei der Autobahnraststätte Pratteln BL

Keystone-SDA

Ein Fahrzeug mit einem verdächtigen Gegenstand bei der Autobahnraststätte Pratteln BL hat am Montagnachmittag für Aufregung und für mehrstündige Verkehrseinschränkungen gesorgt. Weder im Fahrzeug noch im sichergestellten Objekt wurde Sprengstoff gefunden.

1 Minute

(Keystone-SDA) Der Polizei sei das Fahrzeug mit verdächtigem Gegenstand kurz vor 16.40 Uhr im Rahmen einer Kontrolle aufgefallen, teilte sie am Dienstag mit. Das Fahrzeug wurde daraufhin geöffnet und der Gegenstand geborgen. Eine anschliessende Überprüfung bestätigte, dass es sich um einen unverdächtigen Gegenstand handelte, wie es heisst.

Während des Einsatzes blieb die Raststätte Pratteln Süd gesperrt. Zudem wurde auf dem angrenzenden Autobahnabschnitt die Höchstgeschwindigkeit auf 80 km/h reduziert. Der Autobahnzubringer Pratteln in Fahrtrichtung Bern/Luzern und der rechte Fahrstreifen bis zur Ausfahrt Liestal mussten vorübergehend gesperrt werden. Nach rund vier Stunden wurden alle Massnahmen aufgehoben.

Die Polizei untersucht gemäss Mitteilung die Hintergründe des Vorfalls mit der Staatsanwaltschaft zusammen.