Sprunghafte Meereserwärmung stellt Klimamodelle nicht in Frage

Keystone-SDA

Die extreme Erwärmung der Meere in den Jahren 2023 und 2024 war laut einer neuen Studie nicht unvorhersehbar. Dieses Resultat beruhigt Forschende, denn es deutet darauf hin, dass sich die globale Erwärmung nicht wie ursprünglich befürchtet unerwartet beschleunigt hat.

(Keystone-SDA) Zwischen April 2023 und März 2024 steigen die globalen Oberflächentemperaturen der Meere sprunghaft an und brachen die vorherigen Temperaturrekorde um rund 0,25 Grad Celsius – der grösste Sprung seit Beginn der Messungen dieser Temperaturen. «Das kam für viele Wissenschaftler in der Klimaforschung unerwartet», sagte Jens Terhaar von der Universität Bern zur Nachrichtenagentur Keystone-SDA. Er ist Erstautor der am Mittwoch in der Fachzeitschrift «Nature» veröffentlichten Studie.

In der Studie zeigten die Forschenden um Terhaar, dass dieser Temperatursprung zwar unwahrscheinlich war, aber dennoch mit dem derzeitigen Verständnis über die Klimaerwärmung erklärt werden kann. Laut der Studie handelte es sich dabei um ein Extremereignis, das statistisch gesehen nur einmal in über 500 Jahren auftreten dürfte.

Dieses Ergebnis bedeutet, dass das Ereignis nicht völlig unerwartet war. «Ohne Klimawandel hätte das aber nicht passieren können», stellte Terhaar klar.

Klimamodelle scheinen zu funktionieren

Das Resultat bedeutet auch, dass die bisherigen Klimamodelle funktionieren. «Wäre dieser Sprung mit den vorhanden Modellen nicht reproduzierbar gewesen, wäre das eine sehr schlechte Nachricht gewesen», so der Forscher. Das hätte die Fähigkeit der Modelle in Frage gestellt, zukünftige Risiken im Zusammenhang mit dem menschengemachten Klimawandel zu bewerten.

Die Modelle sind nicht nur in der Lage, den Sprung der Temperaturen simulieren, sondern sagten auch das Ende der Rekordtemperaturen im Sommer 2024 korrekt voraus. In den Jahren nach dem Sprung gibt es dem Forscher zufolge in keinem der Modelle eine zusätzliche unerwartete Beschleunigung der Erwärmung

Passiert auch weiterhin, was die Modelle vorhersagen, wird die globale Oberflächentemperatur der Ozeane laut Terhaar wieder zum langfristig erwarteten Erwärmungstrend zurückkehren. Mit grosser Wahrscheinlichkeit werden Meeresoberflächentemperaturen schon im September 2025 wieder auf das Niveau vor dem sprunghaften Anstieg zurückgekehrt sein.