SRF-Moderatorin Fabienne Gyr wird Mutter

Keystone-SDA

Die SRF-Moderatorin Fabienne Gyr und ihr Ehemann, Ruder-Olympiasieger Mario Gyr, werden Eltern. Dass ihr Wunsch nach einer eigenen Familie in Erfüllung geht, macht die beiden überglücklich, wie sie "Blick" verraten.

1 Minute

(Keystone-SDA) In den letzten Jahren habe die Moderatorin viel Leidenschaft in ihre berufliche Karriere gesteckt. Es müsse nicht immer «höher, noch weiter und grösser sein», sagt die 37-Jährige in der Mittwochausgabe zu «Blick». Ihre Arbeit als Moderatorin wird die Zugerin nach einer Babypause fortsetzen.

Doch zunächst sei es an der Zeit, ihre Leidenschaft und Liebe der Familie zu widmen. Mario und Fabienne Gyr haben im Jahr 2022 den Bund fürs Leben geschlossen. Im Sommer werden sie zu dritt sein. «Wir sind überglücklich über die Schwangerschaft und freuen uns sehr auf den neuen Lebensabschnitt», sagen die werdenden Eltern der Zeitung.