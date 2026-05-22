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St. Galler Feuerwehr löscht Brand auf Dach des Gründenmoos-Stadions

Keystone-SDA

Die Feuerwehr hat am Donnerstagabend einen Brand auf dem Dach des Stadions Gründenmoos in der Stadt St. Gallen gelöscht. Ursache für das Feuer dürfte gemäss ersten Erkenntnissen der Polizei ein technischer Defekt an der Solaranlage gewesen sein.

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
1 Minute

(Keystone-SDA) Die Meldung über einen Brand auf dem Dach des Stadions ging kurz nach 20 Uhr ein, wie die Stadtpolizei St. Gallen am Freitag in einer Mitteilung schrieb. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte waren unter dem Tribünendach Flammen sichtbar. Wie hoch der Sachschaden ist, sei noch nicht bekannt.

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