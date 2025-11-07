The Swiss voice in the world since 1935
St. Galler Kantonspolizei stoppt bei Mols SG einen Geisterfahrer

Keystone-SDA

In der Nacht auf Freitag hat eine Patrouille der Kantonspolizei St. Gallen auf der Autobahn A3 bei Mols einen Geisterfahrer angehalten. Ein 43-jähriger Mann sass gemäss Polizei fahrunfähig am Steuer eines Lieferwagens.

(Keystone-SDA) Kurz vor 2.30 Uhr meldete eine Autofahrerin der Notrufzentrale, dass sie auf der Autobahn A3 von Sargans Richtung Zürich fahre und ihr dabei kurz vor Weesen ein Fahrzeug entgegengekommen sei.

Unmittelbar vor dem Hoftunnel bei Mols konnte eine ausgerückte Patrouille einen Lieferwagen anhalten, wie die Kantonspolizei mitteilte. Der 43-jährige Mann musste eine Blut- und Urinprobe abgeben. Seinen Führerausweis ist er los.

