The Swiss voice in the world since 1935
Demokratie
Top Stories
Alle Beiträge anzeigen
Schweizer Demokratie
Newsletter
Siehe alle Newsletter

St. Galler Staatsanwaltschaft bestraft Zugpassagier wegen Rassismus

Keystone-SDA

Die St. Galler Staatsanwaltschaft hat gegen einen 47-jährigen Mann einen Strafbefehl mit einer Geldstrafe von rund 2500 Franken erlassen. Er beleidigte eine Zugbegleiterin und verstiess dabei gegen die Rassismus-Strafnorm.

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
1 Minute

(Keystone-SDA) «Scheiss Tamil» und «Scheiss Sri Lanki», sagte der Mann während einer Billettkontrolle im Zug von Chur nach Zürich auf der Höhe des Walensees. Dies geht aus einem Strafbefehl der Staatsanwaltschaft des Kantons St. Gallen hervor. «Geh doch zurück in dein Land.»

Der Mann, der gemäss Strafbefehl in der Türkei geboren wurde, verletzte mit seinen Äusserungen die Zugbegleiterin in ihrer Menschenwürde, hält die Staatsanwaltschaft fest.

Er muss eine Geldstrafe von 34 Tagessätzen zu je 70 Franken bezahlen. Hinzu kommen Gebühren und Auslagen. Insgesamt beläuft sich der Betrag auf 3040 Franken.

Beliebte Artikel

Meistdiskutiert

SWI swissinfo.ch - Zweigniederlassung der Schweizerischen Radio- und Fernsehgesellschaft

SWI swissinfo.ch - Zweigniederlassung der Schweizerischen Radio- und Fernsehgesellschaft