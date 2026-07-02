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Staatskanzlei erstattet Anzeige wegen Sprayereien an Basler Rathaus

Keystone-SDA

Die Staatskanzlei Basel-Stadt erstattet Anzeige gegen Unbekannt wegen der Sprayereien am Rathaus. Die Reinigungsarbeiten haben am Donnerstag begonnen und werden voraussichtlich zwei Wochen in Anspruch nehmen, wie Regierungssprecher Marco Greiner gegenüber der Nachrichtenagentur Keystone-SDA sagte.

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
1 Minute

(Keystone-SDA) Wie hoch die Kosten für die Reinigung ausfallen werde, sei noch nicht bekannt. Dies könne die Staatskanzlei erst im Laufe der Arbeiten eruieren, sagte Greiner.

Unbekannte sprayten am Mittwochabend an einer unbewilligten Demonstration Beschimpfungen an die Adresse von Politikerinnen und Politikern sowie die Aufschrift «Zack» ans Rathaus. Damit ist das im Klybeck ausgerufene autonome Kulturzentrum gemeint.

Die Polizei räumte am Mittwoch die besetzte Liegenschaft, die dem Versicherungsunternehmen Swiss Life gehört. Rund 450 Personen protestieren am Abend bei einer unbewilligten Kundgebung gegen die Räumung, wobei Einzelne mehrere Gebäude mit Sprayereien versahen, darunter auch die Mittlere Brücke, eine Starbucks-Filiale und das Warenhaus Globus.

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