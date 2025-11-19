Stadler Rail erweitert Werk in USA – 200 neue Stellen

Keystone-SDA

Stadler Rail baut das Werk in den USA aus. In Salt Lake City würden rund 200 neue Stellen geschaffen, womit der Personalbestand auf rund 800 Mitarbeiter steigen werde.

(Keystone-SDA) Das sagte Konzernsprecher Marc Meschenmoser am Mittwoch der Nachrichtenagentur AWP. Die Nachfrage in den USA nehme immer noch zu, vor allem bei Stadtnetzen oder Metros. «Wir haben einige Ausschreibungen gewonnen», sagte der Sprecher.

Im Rahmen des Zolldeals der Schweiz mit der US-Regierung sicherte auch der Ostschweizer Zugbauer Investitionen in den USA zu. So würden die Aluminium-Wagenkästen für die USA künftig in Salt Lake City geschweisst, sagte der Sprecher. Bisher fanden die Schweissarbeiten in Ungarn statt. Die Aluminiumteile stammen vom Walliser Unternehmen Constellium.