Stadt Bern ersetzt Lehnenkonstruktion an der Neubrückstrasse

Keystone-SDA

Die Stadt Bern ersetzt die über 100-jährige Lehnenkonstruktion an der Neubrückstrasse zwischen dem Henkerbrünnli und dem Bierhübeli. Das Strassenbauwerk weist erhebliche Schäden auf und musste bereits mehrmals gesichert werden.

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(Keystone-SDA) Gleichzeitig wird der betreffende Strassenabschnitt saniert und zugunsten des Langsamverkehrs angepasst, wie der Stadtberner Gemeinderat am Dienstag mitteilte.

Für die Projektierung und Realisierung des Projekts beantragt der Gemeinderat dem Stadtrat einen Kredit von insgesamt 6,4 Millionen Franken. Baubeginn ist frühestens Mitte 2027.

Die baufällige Lehnenkonstruktion befindet sich direkt über der Baustelle zum Zufahrtstunnel für den neuen RBS-Bahnhof. Diese Arbeiten hatten erwartungsgemäss ebenfalls Auswirkungen auf die Bausubstanz der Lehnenkonstruktion. Nun sind die Bauarbeiten für den Tunnel soweit fortgeschritten, dass keine weiteren Einwirkungen mehr zu erwarten sind und die Konstruktion ersetzt werden kann.