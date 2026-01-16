Stadt Bern rät von Teilnahme an unbewilligter WEF-Demonstration ab

Die Stadt Bern hat von einer Teilnahme an der anstehenden Demonstration gegen das Weltwirtschaftsforum abgeraten. Die Kundgebung vom Samstag ist nicht bewilligt und ihr Verlauf unbekannt, teilte die Sicherheitsdirektion am Freitag mit.

(Keystone-SDA) Bereits am Vortag hatte die Berner Kantonspolizei ein Grossaufgebot mit Unterstützung von anderen Kantonen angekündigt. Insbesondere im Bereich des Bahnhofs sei am Nachmittag mit Verkehrseinschränkungen zu rechnen.