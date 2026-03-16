Stadt Bern schreibt Baufelder von Mittelfeld und Gaswerkareal aus

Keystone-SDA

Die Stadt Bern hat am Montag die Baufelder für die Überbauungen auf dem Mittelfeld und dem Gaswerkareal an gemeinnützige Bauträgerschaften ausgeschrieben. Insgesamt sollen mit den beiden Ausschreibungen 500 preisgünstige Wohnungen entstehen.

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(Keystone-SDA) Die Konzeptausschreibungen richten sich ausschliesslich an gemeinnützige Bauträgerschaften. Die Stadt wünscht sich «innovative Nutzungs- und Betriebskonzepte, welche Bezug nehmen auf die bestehenden Strategien und örtlichen Gegebenheiten», wie sie in einer Mitteilung schreibt.

Weiter erwartet sie Aussagen zu den Zielgruppen oder dem künftigen Gewerbe- und Wohnungsmix. Ein Beurteilungsgremium wird die Konzepte im Anschluss bewerten. Über die Vergabe der Baufelder will die Stadt im Dezember dieses Jahres entscheiden.

Dereinst sollen auf dem Vierer- und Mittelfeld 1100 Wohnungen für 3000 Personen gebaut werden. Auf dem Gaswerkareal sollen 300 bis 500 Wohnungen für rund 1000 Personen entstehen.