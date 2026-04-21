Stadt Luzern benennt Platz und Promenade nach zwei Persönlichkeiten

Keystone-SDA

Die Stadt Luzern erhält auf dem Rösslimatt-Areal den Judith-Stamm-Platz und die Walter-von-Moos-Promenade. So sollen die Verdienste der Politikerin und des Unternehmers sichtbar gemacht werden, wie die Stadt am Dienstag mitteilte.

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(Keystone-SDA) Judith Stamm war 1971 eine der ersten Frauen, die ins Luzerner Kantonsparlament einzogen. Für die damalige CVP wurde sie 1983 in den Nationalrat gewählt, den sie 1996/1997 präsidierte. Als Nationalrätin setzte sie sich weiter für die Gleichstellung von Frau und Mann ein. Mit einer Motion forderte sie die Durchsetzung des Gleichstellungsartikels in der Verfassung, was 1988 zur Gründung des Eidgenössischen Büros für die Gleichstellung führte. Vor ihrer politischen Karriere war sie die erste weibliche Kriminalbeamtin im Kanton Luzern. Sie wurde 1934 geboren und verstarb 2022. «Eine Pionierin», hiess es in der Mitteilung weiter, «die Frauen den Weg ebnete und Luzern nachhaltig prägte».

Der nach ihr benannte Platz ist 1240 Quadratmeter gross und liegt zwischen dem Hotel Radisson und dem Neubau der Hochschule Luzern (HSLU).

Entlang der HSLU führt künftig die 200 Meter lange Promenade, benannt nach Walter von Moos. Er war Direktor und Präsident des Verwaltungsrats der von Moos Stahl AG. Das Familienunternehmen baute er in den 1970er-Jahren zu einer weltweit tätigen Firma aus. Sie wurde später in die heutige Swiss Steel integriert. Zudem habe er sich auch für soziale Institutionen und die Öffentlichkeit eingesetzt, wie die Stadt weiter schrieb. So war er etwa Gründungspräsident der Stiftung Konzerthaus Luzern. Er verstarb 2016 im Alter von 97 Jahren. Mit der Benennung der Promenade wolle die Stadt an «einen visionären Unternehmer und grosszügigen Förderer» erinnern.

Zu Lebzeiten erhielten sowohl Judith Stamm als auch Walter von Moos bereits die Ehrennadel der Stadt Luzern als Würdigung ihres Wirkens. Am Mittwoch werden die nach ihnen benannten Orte vom Stadtrat offiziell eingeweiht.