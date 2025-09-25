The Swiss voice in the world since 1935
Stadt Luzern koordiniert verschiedene Projekte im Gebiet Wartegg

Keystone-SDA

Die Stadt Luzern will die verschiedenen Bauprojekte im Gebiet Wartegg bündeln. Damit sollen die Belastungen für Schule, Verein und Quartier möglichst gering gehalten werden.

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
1 Minute

(Keystone-SDA) Wie die Stadt Luzern am Donnerstag in einem Communiqué mitteilte, gelinge es dank der Koordination, Synergien zu nutzen und die Bauprojekte zeitlich gestaffelt umzusetzen.

Im Gebiet Wartegg sind in den nächsten Jahren neuer Schulraum, eine See-Energie-Zentrale, um das linke Seeufer mit klimafreundlicher Wärme zu versorgen, und eine sanierte Warteggstrasse geplant.

Der Baustart für zusätzlichen Schulraum ist ab Frühjahr 2027 vorgesehen, ein Erweiterungsneubau zwischen der heutigen Dreifachturnhalle und dem Hauptspielfeld des SC Obergeissenstein (SCOG) folgt ab 2031.

Ebenfalls zwischen 2027 und 2029 entsteht die unterirdische See-Energie-Zentrale. Bis 2034 sollen laut Mitteilung alle Arbeiten abgeschlossen sein, inklusive neuer Sportfelder und sanierter Warteggstrasse.

